Пентагон: США добиваются от Ближнего Востока усиления нажима на Россию в связи с Украиной

Колин Каль выступил на форуме "Манамский диалог".

В американском оборонном ведомстве считают, что власти США добиваются от партнеров и союзников с Ближнего Востока усиления нажима на Россию в связи с украинским кризисом и проведением специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе форума "Манамский диалог", организованного Международным институтом стратегических исследований, сделал заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль. Чиновник добавил, что абсолютно понимает императивы по ближайшим перспективам сотрудничества в регионе, а также существующую напряженность, издержки и дилеммы.

Все это действительно существует, и я не хочу принижать значение этого. Потому что делать это правильно, потому что мир, в котором действия России остаются безнаказанными, - это не тот мир, в котором хотелось бы жить кому-то из нас. Колин Каль, замглавы Пентагона

Эксперт пояснил, что у данного региона есть свои национальные интересы в том, что происходит на Украине, поэтому ему "необходимо делать больше".

Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies