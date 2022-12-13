Ллой Остин заявил о намерении Вашингтона обеспечить безопасность Токио.

Власти США подтвердили намерение защищать Японию с применением ядерного оружия, как и с использованием любого другого своего арсенала. Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции с японскими коллегами и государственным секретарем Энтони Блинкеном сделал американский министр по обороне Ллойд Остин. Чиновник пояснил, что данное постановление было принято пр итогам проведенных переговоров в Вашингтоне. В них приняли участие министры по иностранным делам и по обороне.

США вновь заявляют о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств военного потенциала, включая ядерные. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Напомним, что в Пятой статье Договора говорится о том, что каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против международного союзника как угрозу собственной национальной безопасности, поэтому счтиает себя вправе действовать в в соответствии с положениями собственной конституции.

Глава Пентагона заявил о расширении ядерных арсеналов России и Китая.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

