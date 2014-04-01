Селест Уолландер рассказала как долго продлятся военные поставки для Киева.

США передадут Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade, созданных местной компанией AeroVironment. Об этом во время слушаний в профильном комитете по вопросам Вооруженных сил США в Палате представителей Конгресса рассказала помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. У чиновницы из министерства по обороне старший республиканец комитета Майк Роджерс, представляющий штат Алабама, спросил о том, какие поставки ожидаются для Киева.

Мы услышали от наших украинских коллег четко и ясно сигнал о том, что это требуется. Мы обязались передать 100 тактических беспилотных систем Switchblade в рамках самого нового пакета президентских расходов. Восприняли просьбы очень серьезно. Селест Уолландер, замглавы Пентагона

Представительница Пентагона заметила законодателям, что американская администрация изучает вопрос о том, что в себя должен включать следующий военный пакет для Украины. К текущему моменту правительство США исходит из того, что помощь будет оказывать киевскому режиму на протяжении не дней и недель, а нескольких месяцев" или еще дольше.

Пентагон: события в Европе не приведут к серьезным сдвигам в оборонной стратегии США.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

