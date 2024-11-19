Постпред США в ООН рассказала о том, что Белый дом готов помогать Киеву и дальше.

Вашингтонская администрация ближайшие дни публично объявит о новых пакетах военной помощи, выделяемой для армии киевского режима. Соответствующее заявление в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации сделала американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд. Детали новых пакетов военной помощи со стороны Белого дома и Пентагона иностранный дипломат не раскрыла.

США продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы, и мы объявим о дополнительной помощи. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Постпред США при ООН: конференция в Швейцарии не была переговорами по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций