США объявят на следующей неделе о предоставлении Украине нового пакета вооружений

Джейк Салливан оценил поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Американские власти на следующей неделе объявят о предоставлении киевскому режиму очередного пакета военной помощи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник прокомментировал прессе вопрос выделения очередных финансовых траншей для ВСУ.

Мы постоянно готовим новые пакеты. Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе. Джейк Салливан, помощник главы США

Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 21 сентября.

Фото и видео: Белый дом