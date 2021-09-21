Джен Псаки сообщила о скором разговоре между главами США и Франции.

В Белом доме заявили, что США не откажутся от сделки по подлодкам с Австралией и Британией. Такое заявление на регулярном брифинге в Белом доме сделала официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки. Она отреагировала на вопрос журналиста о том, планирует ли Вашингтон продолжать партнерство AUUKUS после резкой реакции со стороны Парижа.

Нет, у нас нет таких планов. Президент подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница объяснила, что американский лидер в ближайшее время проведет телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Политики пообщаются друг с другом в следующие несколько дней.

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Фото и видео: Белый дом