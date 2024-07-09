США не намерены добиваться увеличения военных расходов НАТО на саммите

Джон Кирби оценил планы Вашингтона на саммите НАТО в 2024 году.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не собираются добиваться увеличения военных расходов Североатлантического военного альянса на открывающемся в Вашингтоне саммите блока. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Президент не собирается устанавливать новую планку, новый уровень расходов ВВП на оборону на нынешнем саммите. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Саммит Североатлантического военного альянса состоится в Вашингтоне в период с 9 по 11 июля. Задачу довести военные расходы до двух процентов от ВВП страны члены НАТО поставили себе еще на саммите в Уэльсе, коорый состоялся в сентябре 2014 года,. Они мотивировали такое решение "российской угрозой" в связи с воссоединением Крыма с Россией.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television