Джон Кирби оценил официальный визит Виктора Орбана в Москву.

Будапешт не информировал заранее Вашингтон о намерении венгерского премьер-министра Виктора Орбана совершить рабочий визит в Россию в рамках попыток добиться мирного урегулирования регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник прокомментировал просьбу корреспондента о том, было ли правительство США заранее поставлено в известность властями европейского государства о планах на поездку Орбана. В США указали на свою обеспокоенность ситуацией.

Это, разумеется, не кажется продуктивным в плане попыток двигаться вперед, чтобы достичь справедливого мира, над которым напряженно продолжает работать Зеленский и который мы продолжаем стараться операционализировать. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби счел, что усилия Виктора Орбана не способствуют достижению мира на украинской земле.

США заявили, что вступление Украины в НАТО требует "проделать много работы".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television