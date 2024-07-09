В США заявили, что Будапешт не предупреждал заранее о плане Орбана ехать в РФ

Будапешт не информировал заранее Вашингтон о намерении венгерского премьер-министра Виктора Орбана совершить рабочий визит в Россию в рамках попыток добиться мирного урегулирования регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник прокомментировал просьбу корреспондента о том, было ли правительство США заранее поставлено в известность властями европейского государства о планах на поездку Орбана. В США указали на свою обеспокоенность ситуацией.
Это, разумеется, не кажется продуктивным в плане попыток двигаться вперед, чтобы достичь справедливого мира, над которым напряженно продолжает работать Зеленский и который мы продолжаем стараться операционализировать.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Джон Кирби счел, что усилия Виктора Орбана не способствуют достижению мира на украинской земле.
США заявили, что вступление Украины в НАТО требует "проделать много работы".
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все