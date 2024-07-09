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В США заявили, что Будапешт не предупреждал заранее о плане Орбана ехать в РФ

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Джон Кирби оценил официальный визит Виктора Орбана в Москву.

Будапешт не информировал заранее Вашингтон о намерении венгерского премьер-министра Виктора Орбана совершить рабочий визит в Россию в рамках попыток добиться  мирного урегулирования регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник прокомментировал просьбу корреспондента о том,  было ли правительство США заранее поставлено в известность властями европейского государства о планах на поездку Орбана. В США указали на свою обеспокоенность ситуацией.

Это, разумеется, не кажется продуктивным в плане  попыток двигаться вперед, чтобы достичь справедливого мира, над которым напряженно продолжает работать Зеленский и который мы продолжаем стараться операционализировать.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби счел, что усилия Виктора Орбана не способствуют достижению мира на украинской земле.

США заявили, что вступление Украины в НАТО требует "проделать много работы".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, венгрия, джон кирби
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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