США назвали Россию "младшим партнером" Китая

В американской администрации назвали Россию "младшим партнером" Китая. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашиенгтоне сделала местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник таким образом ответил на вопрос СМИ о том, рассматривает ли Белый дом Москву в качестве "государства-клиента" для Пекина. Кирби пояснил, что в отношениях с КНР Россия превратилась в "младшего партнера".
Я бы сказал, что в этих конкретных двусторонних отношениях они, разумеется, являются младшим партнером.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
В Белом доме признали сближение России и Китая.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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