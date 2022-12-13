США назвали Россию "младшим партнером" Китая

Джон Кирби оценил отношения между РФ и КНР.

В американской администрации назвали Россию "младшим партнером" Китая. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашиенгтоне сделала местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник таким образом ответил на вопрос СМИ о том, рассматривает ли Белый дом Москву в качестве "государства-клиента" для Пекина. Кирби пояснил, что в отношениях с КНР Россия превратилась в "младшего партнера".

Я бы сказал, что в этих конкретных двусторонних отношениях они, разумеется, являются младшим партнером. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме признали сближение России и Китая.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television