Военные будут тренироваться на полигоне в Пабраде около границы с Белоруссией.

США начали переброску военных в Литву для совместных учений. Об этом сообщило оборонное министерство Вильнюса. Чиновники рассказали, что на территорию страны прибудет батальон американской армии, включающий тяжелую бронетехнику.

Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США...Это намеченные ранее плановые учения, никак не связанные с текущими событиями в регионе сообщение Минобороны Литвы

На данный момент известно, что США доставят в Прибалтику танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, вездеходы и другую технику. Общее количество боевых машин достигнет 40 единиц. К учениям присоединится Германия, которая осуществляет командование сводным батальоном передового базирования НАТО. Мероприятия состоятся на полигоне в Пабраде Швенчёнского района, около границы Литвы и Белоруссии.

Напомним, что с апреля 2014 года США и Литва договорились о размещении сменного контингента американской армии в рамках миссии Atlantic Resolve. Это сделано ради усиления восточного фланга НАТО.

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