США могут в ближайшие недели ввести новые санкции против Китая

Джейк Салливан прокомментировал отношения Москвы и Пекина.

В американской администрации указали на то, что в ближайшие недели могут ввести новые санкции против китайского руководства за торговые связи с Россией. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

У меня на данный момент нет никаких заявлений, но я думаю, что вы можете ожидать дополнительных санкционных мер по мере того, как мы будем наблюдать за развитием этой ситуации, в ближайшие недели. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан отметил, что Вашингтон продолжит оказывать санкционное давление на банки Китая и других государств за "операции с российским оборонно-промышленным комплексом". Эксперт заметил, что лидер Белого дома дал полномочия местному министру по финансам проводить практически беспрецедентные запреты и ограничения в отношении банковского сектора любой страны, которая способствуют проведению финансовых операций для "российской военной машины". Гость мероприятия добавил, что в США видят реакцию Пекина на предупреждения о финансовых институтах, вызывающих беспокойство у Вашингтона.

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute