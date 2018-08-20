Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ

Джейк Салливан рассказал о поддержке ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не исключает, что увеличит глубину ударов, наносимых армией киевского режима по российской территории американскими вооружениями в качестве дополнительного ответа на специальную военную операцию. С таким утверждением выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Журналисты поинтересовались у спикера на мероприятии о том, может ли в перспективе глубина воздушных атак в по России оружием американского производства значительно увеличиться.

Не могу дать вам однозначного ответа на этот вопрос на будущее.... Россия в действительности начала новое наступление через границу в направлении Харькова, и здравый смысл диктовал, чтобы Украина могла бить по этому наступлению. Пока политика в отношении ударов большой дальности по России не изменилась. Джейк Салливан, советник главы США

Эксперт добавил, что Джо Байден в публичном пространстве уже комментировал вопросы подобного рода, в том числе это происходило на пресс-конференции, организованной по результатам летнего саммита НАТО в Вашингтоне. Политик напомнил СМИ о том, что власти в Вашингтоне постоянно изучают обстановку и рассматривают необходимости ВСУ и существующее предложение со стороны союзников по поставкам. Джейк Салливан указал на то, что изменилась как номенклатура вооружений, предоставляемых Киеву, как и "параметры", при которых США начинают такие поставки.

США заявили, что стояли за Зеленским на каждом шагу разработки "формулы мира".

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute