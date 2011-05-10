США готовы к вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет

Байден рассказал, что в ближайшее время проект будет одобрен профильными регуляторами.

Американский президент Джо Байден заявил, что власти США готовы к вакцинации от коронавируса всех детей 5-11 лет. Об этом глава государства упомянул перед журналистами на брифинге в Белом доме. По словам спикера, сейчас родители с нетерпением ждут такой возможности. Он добавил, что в течение следующих нескольких недель решение будет принято по результатам анализа американского Управления по вопросам качества медикаментов и национального Центра по контролю и профилактике заболеваний. Они решают, будут ли одобрены вакцины для данной возрастной категории (несовершеннолетних граждан).

Если оно будет одобрено, то мы готовы. Мы закупили столько доз вакцин, что их будет достаточно для всех детей в США в возрасте от 5 до 11 лет. Джо Байден, президент США

Политик пообещал населению страны, что в случае одобрения такой вакцинации для детей, процесс будет организован для родителей удобным способом.

Байден: США добились прогресса в борьбе с ковидом, но не переломили ситуацию.

Фото: Белый дом