Ллойд Остин рассказал о готовности защищать регион всеми действиями.

Власти США допустили использование ядерного оружия для сдерживания КНДР. Соответствующее заявление шеф американского оборонного ведомства Ллойд Остин сделал в ходе пресс-конференции с коллегой из Южной Кореи, которая проводится в Сеуле. Глава Пентагона признал приверженность Вашингтона по международным обязательствам сдерживания Северной Кореи, включая весь имеющийся у государства спектр вооружения. Чиновник добавил, что в 2022 году власти КНДр совершили "беспрецедентное число" провокационных действий в регионе.

США твердо привержены обязательствам по сдерживанию, что включает весь спектр имеющихся у США средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону. Ллойд Остин, шеф Пентагона

В Пентагоне заявили, что США не считают поставки танков Киеву эскалацией.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18