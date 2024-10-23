Санкт-Петербургская товарная биржа изменила название

При этом, полное наименование компании останется прежним — АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа".

Акционеры Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (АО "СПбМТСБ") приняли решение о смене её сокращённого названия. Теперь организация будет называться "Петербургская биржа". Решение было утверждено на внеочередном общем собрании 27 февраля.

Как уточнили в пресс-службе биржи, полное наименование компании останется прежним — АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа". Также без изменений сохраняется международное сокращение SPIMEX.

Обновление бренда направлено на укрепление национальных биржевых традиций, уходящих корнями к первой российской бирже, основанной Петром I в 1703 году. Биржа продолжит развивать прозрачные механизмы торговли, способствовать экономической стабильности и защищать интересы страны на международной арене.

Презентация нового фирменного стиля и логотипа состоится 27 марта в Москве в рамках IX Международного форума "Биржевой товарный рынок". Санкт-Петербургская биржа, основанная в 2008 году, является крупнейшей торговой площадкой России, где реализуются нефть, газ, металлы, удобрения и другие сырьевые товары. На её долю приходится более четверти сделок по нефтепродуктам на внутреннем рынке страны.

Фото: ВКонтакте/ СПбМТСБ