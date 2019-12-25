СПбГУ первым из российских вузов запустит онлайн-программу "Русский язык для начинающих"

Программа будет доступна на английском языке на платформе "Открытое образование".

В понедельник, 22 ноября, Санкт-Петербургский государственный университет первым из российских вузов запускает онлайн-программу по изучению русского языка для иностранцев Russian for Beginners на платформе "Открытое образование". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Дату приурочили к 220-летнему юбилею со дня рождения писателя и лексикографа, автора "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Ивановича Даля. 22 ноября в России стал Днем словарей и энциклопедий.

Для слушателей подготовили курс, в котором они научатся читать и писать, состоящий из видеосюжетов, тестов и заданий. Предполагается, что к концу обучения обучающиеся смогут общаться на русском языке на уровне А1.

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