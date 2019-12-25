Мальчик сообщил о своем намерении полиции.

СМИ: во Франции задержали школьника с ножом, угрожавшего убить учителя. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала BFM. Известно, что инцидент произошел в одном из лицеев города Мец. Полиция поймала мальчика сразу после того, как он сам сообщил о своих намерениях правоохранительным органам.

По данным СМИ, юноша задержан около 10:20 часов утра по местному времени в колледже Филиппа де Виньеуля. Сейчас подозреваемый содержится под стражей. За несколько минут до предполагаемой попытки убийства школьник связался с правоохранителями. К месту сразу же был направлен патруль.

Источник BFMTV заявил журналистам, что любые террористические или религиозные аспекты этого акта исключены. По мнению эксперта, конфликт между преподавателем и школьником возник из-за учебной деятельности.

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Фото: Pixabay.com