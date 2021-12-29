СМИ: в школе Копейска на уроке физкультуры умер девятиклассник

В школе Челябинской области во время урока физкультуры умер девятиклассник. Об этом сообщает сетевое издание "Ura.ru".
Инцидент произошел в Копейске. В мэрии города сообщили СМИ, что во время занятий подростку внезапно стало плохо. Медики и преподаватели на месте провели первые реанимационные действия, однако спасти ученика не удалось.
В настоящее время на месте ЧП работают полицейские и сотрудники ФСБ. Точные причины смерти школьника устанавливаются.
Мэрия держит ситуацию на контроле.
Ранее ребенок получил химический ожог рта, съев капсулу со средством для стирки.
Фото: pexels.com
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