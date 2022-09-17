СМИ: в ЮАР 21 человек погиб в результате ДТП

Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Иностранные журналисты рассказали о том, что на территории ЮАР 21 человек погиб в результате ДТП. Трагедия произошла в юго-восточной части страны. В смертельной аварии участвовали школьный автобус и грузовик. Согласно информации с местного телеканала eNCA, транспортные средства столкнулись друг с другом на скоростной трассе около города Понгола, расположенной в провинции Квазулу-Наталь.

Инцидент произошел во время попытки водителя грузовика обогнать другое транспортное средство. В результате мужчина потерял управление большегрузом, а затем врезался в микроавтобус, перевозившего несовершеннолетних пассажиров. Жертвами ДТП стали 18 детей в возрасте от 5 до 12 лет. После трагедии виновник аварии скрылся с места событий. В настоящее время правоохранительные органы ведутся поиски подозреваемого.

Около деревни Ольшаники ночью произошло автомобиль разбился всмятку.

Фото и видео: Telegram / SHOT