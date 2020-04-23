Около деревни Ольшаники ночью произошло автомобиль разбился всмятку

В момент ДТП в машине находился лишь водитель. Он остался жив.

Сегодня ночью, 17 сентября, в Ленобласти произошла серьезная авария. Около деревни Ольшаники машина разбилась всмятку. В Сети появились снимки с места аварии, их опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

На фотографиях видно, что автомобиль серьезно повредился. В момент ДТП в машине находился лишь водитель. Он остался жив.

Мужчина явно родился в рубашке, не иначе. Очевидцы

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пробка в 4 км образовалась перед Вантовым мостом из-за массового ДТП.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург