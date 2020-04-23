Около деревни Ольшаники ночью произошло автомобиль разбился всмятку

Сегодня ночью, 17 сентября, в Ленобласти произошла серьезная авария. Около деревни Ольшаники машина разбилась всмятку. В Сети появились снимки с места аварии, их опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
На фотографиях видно, что автомобиль серьезно повредился. В момент ДТП в машине находился лишь водитель. Он остался жив.
Мужчина явно родился в рубашке, не иначе.
Очевидцы
На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: пробка в 4 км образовалась перед Вантовым мостом из-за массового ДТП.
Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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