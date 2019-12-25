СМИ: в России собираются продлить программу льготной ипотеки

Ставку по льготной ипотеке повысят в случае продления программы.

Программу льготной ипотеки в России могут продлить еще на год, то есть до 1 июля 2022года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По информации агентства, ставку при это повысят до 7% и установят пониженный кредитный лимит для всех российских регионов. По информации источников издания, этот вопрос обсуждался совещании у президента с членами правительства в конце мая.

Один из собеседников агентства сообщил, что ставка, вероятнее всего, вырастет на 0,5 процентных пункта. А вот лимит по кредитам для всех регионов могут урезать до 3 млн рублей. В настоящий момент он составляет 6 млн рублей, исключением являются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть. В этих регионах лимит по кредиту равняется 12 млн рублей.

Другой источник рассказал, что обсуждается расширение программы семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых.

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