СМИ: в Португалии из-за лесного пожара эвакуировали 1,4 тыс. человек

С огнем в стране борются более тысячи сотрудников пожарной службы.

Более 1,4 тысяч человек эвакуированы португальскими властями з-за лесного пожара, произошедшего в районе муниципалитета Одемира. Об этом сообщили местные журналисты из издания Publico. Авторы материала уточнили, что пострадавшими считаются четыре гражданина, в том числе речь идет о троих представителях экстренного ведомства. Еще 18 человек получили медицинскую помощь на месте событий. В ликвидации последствий природного возгорания, начавшегося с субботы, принимают участие свыше тысячи специалистов. Тушение пожаров осложняется сильной жарой. В частности, на территории муниципалитета Сантарен температура достигла 46,4 градуса по Цельсию, что является рекордом страны для 2023 года.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, ТАСС