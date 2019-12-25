СМИ: в Исламабаде пропали два индийских дипломата

В Пакистане исчезли сотрудники Верховной комиссии Нью-Дели.

В Исламабаде пропали два индийских дипломата. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала NDTV. Они рассказали, что на территории города чиновники не могут найти представителей Верховной комиссии Индии в Пакистане. В настоящий момент ситуация взяла под контроль правительства Пакистана.

NDTV отметил, что "тревожное событие" произошло спустя несколько недель после того, как два пакистанских дипломата получили обвинения в шпионаже на Нью-Дели. Специалисты работали в визовом отделе. Их депортировали из страны. Местные журналисты рассказали, что в последнее время выявлено несколько случаев слежки за дипломатами из Индии. В частности, известно о случае преследования автомобиля временного поверенного в делах Индии в Пакистане Гаураве Ахлувалии сотрудником межведомственной разведки.

Напомним, что в марте 2020 года Верховная комиссия Индии в Пакистане направила в МИД Пакистана ноту протеста. Она связана с преследованием сотрудников дипломатического ведомства.

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