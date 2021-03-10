Жертвами аварии стали 8 человек, еще 11 пострадали.

СМИ: в Индии автобус упал в ущелье. По данным местного издания hamarahimachal, инцидент произошел на территории северного штата Химачал-Прадеш. В СМИ сообщили о восьми погибших и 11 пострадавших. Трагедия зафиксирована около города Тиса 10 марта. О ней жителям страны рассказал главный министр штата Джайрам Тхакур на утреннем заседании региональной ассамблеи. Он уточнил, что специалисты занимаются расследованием причин ДТП.

Я с грустью узнал о погибших и раненых в автокатастрофе в Тисе. Дай бог покоя душам умерших и сил их семьям вынести это невероятное горе. Джайрам Тхакур, индийский министр

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу округа Чамба. У пациентов зафиксированы травмы различной степени тяжести. Четверо из них находятся в состоянии крайней тяжести.

Фото: hamarahimachal.com

Видео: Youtube/jitesh thakur sidhu