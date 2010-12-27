Власти усложнят правила прохождения техосмотра

Водителям будет труднее пройти техосмотр. В противном случае, за не пройденный пункт будут штрафовать на 800 рублей.

Минэкономразвития подготовило план реформ в сфере технического осмотра автомобилей. Теперь автовладельцев за не пройденный техосмотр​ предлагается штрафовать на 800 руб. Также процедура прохождения ТО должна будет фиксироваться на фото и видео.

Кроме того, в будущем хотят ужесточить правила работы операторов ТО, чтобы те не имели возможности продавать водителям диагностические карты без проверки автомобиля. Заниматься контролем над операторами будет Ространснадзор. В Минэкономики рассказали, что на данный момент уже есть некоторые поправки в закон о ТО, КоАП, УПК и УК. В декабре 2017 года планируется внести законопроект в правительство.