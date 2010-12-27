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Власти усложнят правила прохождения техосмотра
Сегодня, 12:04
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Shdaria
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Власти усложнят правила прохождения техосмотра

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Водителям будет труднее пройти техосмотр. В противном случае, за не пройденный пункт будут штрафовать на 800 рублей.

Минэкономразвития подготовило план реформ в сфере технического осмотра автомобилей. Теперь автовладельцев за не пройденный техосмотр​ предлагается штрафовать на 800 руб. Также процедура прохождения ТО должна будет фиксироваться на фото и видео.
 
Кроме того, в будущем хотят ужесточить правила работы операторов ТО, чтобы те не имели возможности продавать водителям диагностические карты без проверки автомобиля. Заниматься контролем над операторами будет Ространснадзор. В Минэкономики рассказали, что на данный момент уже есть некоторые поправки в закон о ТО, КоАП, УПК и УК.  В декабре 2017 года планируется внести законопроект в правительство.
 
 
Теги: водители , новости авто , новости спб , прохождение техосмотра , ужесточить техосмотр
Категории: Лента новостей Новости СПб

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