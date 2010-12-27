Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Якобы сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. И предлагает установить приложение для удаленного доступа.

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом сообщила "Российская газета".

Мошенники звонят человеку, представляются сотрудниками банка и говорят, что они зафиксировали транзакцию с карты в другом регионе, отличном от места проживания. Также они говорят, что уже приостановили снятие денег. После этого не спрашивая никаких данный банковских карт, просто уточняют, через какие устройства клиент заходит в личный кабинет.

После того, как злоумышленники узнали операционную систему, которой пользуется человек, предлагают установить приложение для удаленного доступа. Если человек сам устанавливает данное приложение, то потом доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно.

Ранее банковских сотрудников приговорили к условному сроку за хищение более 40 млн рублей.