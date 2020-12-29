Все четверо погибших ехали в отечественном автомобиле.

СМИ сообщили о четырех погибших в ДТП в Архангельской области. В региональном МВД рассказали о том, что на трассе Архангельск - Северодвинск столкнулись два легковых автомобиля. Это произошло в районе поселка Лайский Док в 22:40.

Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson. цитата из сообщения УМВД

Все четверо погибших ехали в отечественном автомобиле.

Отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Полицейские информацией о пострадавших не располагают.

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Видео: YouTube / ARH112