СМИ сообщили о четырех погибших в ДТП в Архангельской области. В региональном МВД рассказали о том, что на трассе Архангельск - Северодвинск столкнулись два легковых автомобиля. Это произошло в районе поселка Лайский Док в 22:40.
Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson.
цитата из сообщения УМВД
Все четверо погибших ехали в отечественном автомобиле.
Отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Полицейские информацией о пострадавших не располагают.
Ранее мы писали, что скорая с беременной женщиной перевернулась после ДТП на Сахалине.
Видео: YouTube / ARH112
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