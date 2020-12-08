Объект расположен в коммуне Зульцбах в Гессене.

СМИ: седьмой таинственный "монолит" появился в Германии. На выходных металлический объект обнаружили жители федеральной земли Гессен. Об этом рассказали представители немецкого портала Hessenschau. Уточняется, что столб неизвестного происхождения находился на краю пашни в коммуне Зульцбах. Внутри монолита была деревянная конструкция.

Напомним, что первые монолиты начали появляться в ноябре 2020 года в разных странах мира. Столбы находили жители США, Нидерландов, Румынии, Великобритании, Испании.

Ещё один загадочный монолит обнаружили на острове Уайт в Великобритании.

Видео: hr-fernsehen