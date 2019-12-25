СМИ: ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдет в отставку

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов уйдет в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в министерстве иностранных дел.
Причиной возможной отставки называют возраст. Торкунову 26 августа исполнилось 70 лет — это предельный возраст для пребывания в должности ректора. Соответствующий законопроект приняли в мае. Отмечается, что пост ректора вуза можно занимать не более трёх сроков подряд.
Источник издания отмечает, что поправки в законопроект ради продления полномочий Торкунова вносится не будут, однако он останется в МГИМО на почётной должности — например, на посту президента. При этом в законе есть лазейка, по которой после 70 лет человек может занимать должность врио неопределённый срок.
Торкунов работает ректором МГИМО с 1992 года. На этой должности его переизбирали пять раз.
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Фото: pixabay.com
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