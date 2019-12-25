СМИ: представителей ВМФ арестовали по делу о хищении 700 млн рублей

Всего по данному делу уже арестованы четыре человека.

Московский гарнизонный военный суд арестовал фигурантов уголовного дела о хищении почти 700 миллионов рублей, которые были выделены на модернизацию вооружения кораблей Северного флота. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о начальнике службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадиме Мовчане и экс-консультанте департамента Военно-морского флота России Андрее Клокоцком. Последний самостоятельно явился к следователю с повинной.

По данному делу ранее были арестованы еще двое человек – руководители заводов "Электроприбор" и "Союз-М" Муталиб Эмиралиев и Замир Ахмедов соответственно.

По версии следователей, обвиняемые совершали хищения при исполнении государственных контрактов по модернизации вооружения боевых кораблей СФ путем завышения цен и имитации выполненных работ. Установлено, что за четыре года было похищено 692,7 миллиона рублей.

Ранее суд огласил приговор за многомиллионные взятки бывшим руководителям Росреестра в Ленобласти.

Фото: pixabay.com