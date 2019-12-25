СМИ: правительство планирует закупить излишки минтая для силовиков

Объем внутреннего рынка минтая составляет 120–125 тыс. тонн.

Правительство России отказалось от субсидий на порожнюю перегонку рефрижераторных контейнеров на Дальний Восток для поставок рыбы в центр страны. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на замминистра Минсельхоза Максима Увайдова.

По информации издания, теперь правительство хочет закупить рыбу для нужд правоохранительных органов, а также Минобороны и Росрезерва.

Отмечается, что около 120-125 тыс. тонн составляет объем внутреннего рынка минтая. И около 30% - потребление в институциональном секторе. Об этом сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков сказал изданию, что стимулировать перевозку минтая с Дальнего Востока в центр России можно с помощью прямых контрактов между рыбопромышленниками и торговыми сетями, а также через приобретение рыбы для госунжд.

В Минельхозе в свою очередь уточнили, организация закупок обсуждается. Так, до 30 июня необходимо представить потребность в объемах на 2021-2022 годы.

Так, на Дальнем Востоке излишки минтая возникли из-за закрытия рынка Китая после того, как в ряде партий китайская сторона выявила следы коронавируса. По этой причине оптовая цена на минтай в феврале 2021 года упала до 65 рублей за килограмм.

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