Окончательное решение дипломаты примут на заседании 22 марта.

СМИ: послы стран ЕС согласовали новые санкции против россиян. Об этом сообщили журналисты издания EUobserver. По данным источника, ограничения могут быть введены из-за нарушения прав человека. В список кроме РФ могут также войти граждане КНР и ряда других государств по предварительной договоренности в Брюсселе.

Порядка десяти официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана должны быть включены в санкционный список ЕС за серьезные нарушения прав человека в мире. сообщение Евросоюза

Напомним, что санкции будут предусматривать запрет на въезд в ЕС и замораживание финансовых активов представителей "черного списка" на территории союза. Предположительно перечень утвердят европейские дипломаты на заседании глав МИД ЕС 22 марта.

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