Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего в поле А321

Спустя две минуты после взлета у самолета отказал один из двигателей.

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 "Уральских авиалиний" с диспетчером. Спустя две минуты после вылета из Москвы, поступил запрос на аварийную посадку и сообщение об отказе одного из двигателей.

Диспетчер дал разрешение на обратный заход в аэропорт, однако пилоты не стали разворачивать авиалайнер. Они поняли, что второй двигатель, который еще работал, начал терять мощность, а самолет – скорость. Было принято решение о посадке воздушного судна в ближайшем месте – на кукурузном поле.

После этого пилоты запросили скорую помощь и службу спасения к месту ЧП. На вопрос, на какой высоте находится лайнер, они ответили: "Мы выполнили [посадку], сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа". Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшем информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил не отвлекать: "У нас эвакуация пассажиров".

В результате аварийной посадки пострадали 76 человек. Благодаря профессионализму пилотов обошлось без жертв. По предварительной информации, в турбину воздушного транспорта попали птицы. Перед вылетом диспетчер предупредил экипаж об "отдельных перелетах птиц", которые могут помешать полету.

Ранее мы писали, что пилотам Аirbus 321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России.

Видео: YouTube / ruptly