СМИ: любое нарушение воздушного пространства Крыма повлечёт уничтожение самолёта

Ранее Киев разрешил НАТО использовать воздушное пространство региона для проведения военных операций.

Любое нарушение воздушного пространства Крыма повлечёт уничтожение самолёта. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про". По данным источника, ранее Украина разрешила силам Североатлантического альянса использовать воздушное пространство региона для проведения военных учений и операций. В том числе речь идет и о нанесении ударов по российской территории. После данного заявления Москва предупредила коллег о готовности реагировать на такие попытки. Военные будут атаковать любые летательные устройства, которые нарушат границу.

Наилучшим сценарием для НАТО будет потеря своих летательных аппаратов, но Россия вполне может понять нарушение своих воздушных границ и как агрессию, в связи с чем Альянс могут ожидать и превентивные удары со стороны России эксперт издания

Специалист подчеркнул, что в НАТО осведомлены о том, что Москва не будет разбираться в обстоятельствах нарушения собственного воздушного пространства. Военные незамедлительно откроют огонь по нарушителям без предупреждения. По мнению аналитиков, "разрешение" Киева является попыткой столкнуть Россию и НАТО в регионе.

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Фото: Pixabay.com