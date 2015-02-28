Российский дипломат на заседании СБ ООН ответил на речь немецкого коллеги Кристофа Хойсгена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал немецкому коллеге, кто ведет войну на Украине. накануне состоялось очередное заседание Совета Безопасности международной организации. Мероприятие было приурочено к годовщине подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в 2015 году.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что Россия оккупировала территорию крымского полуострова. Он заметил, что представители РФ сначала вторглись в Крым, а уже после - переместились на восток Украины. Немец уточнил, что после выступления Небензи у него сложилась впечатление того, что как-будто бы на самом деле "Украина вторглась в Россию, а не Россия на Украину".

Кристоф играл понятиями, кто кого оккупирует: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию. На этот вопрос есть простой ответ: Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Также Кристоф Хойсген напомнил коллегам о подписании Будапештского меморандума. В рамках данного соглашения Россия признает независимость Украины, а также ее суверенитет в существующих границах.

США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза ООН.

Видео: YouTube / TASS