Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал немецкому коллеге, кто ведет войну на Украине. накануне состоялось очередное заседание Совета Безопасности международной организации. Мероприятие было приурочено к годовщине подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений в 2015 году.
Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что Россия оккупировала территорию крымского полуострова. Он заметил, что представители РФ сначала вторглись в Крым, а уже после - переместились на восток Украины. Немец уточнил, что после выступления Небензи у него сложилась впечатление того, что как-будто бы на самом деле "Украина вторглась в Россию, а не Россия на Украину".
Кристоф играл понятиями, кто кого оккупирует: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию. На этот вопрос есть простой ответ: Украина оккупировала Украину. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Также Кристоф Хойсген напомнил коллегам о подписании Будапештского меморандума. В рамках данного соглашения Россия признает независимость Украины, а также ее суверенитет в существующих границах.
США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза ООН.
Видео: YouTube / TASS
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