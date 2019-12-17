СМИ: из-за роста цен на комплектующие подорожали самолеты Superjet 100

Цены на самолеты выросли на 12%.

Самолеты подорожали примерно на 12%, до 36 млн долларов, с поставкой в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в российских лизинговых компаниях и Промсвязьбанке.

Отмечается, что в 2020 году стоимость одного самолета равнялась 32 млн долларов.

Условия конкретных сделок зависят от комплектации ВС [воздушных судов], их количества, авансирования, - рассказали изданию в пресс-службе корпорации "Иркут", которая производит самолеты Superjet 100.

Отмечается, что подорожание связано с повышением цен на Superjet 100 каждый год примерно на 3% в 2020 – 2024 годах. Это свзано с уровнем инфляции и сопоставимо с "коэффициентами эскалации". Об этом изданию сказал представитель Промсвязьбанка.

Подорожание самолет может быть связано с волатильностью цен на западные комплектующие. Их доля в производстве составляет порядка 50%.

Директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники "Иркута" Кирилл Будаев считает, что при увеличении производства самолетов стоимость комплектующих может снизиться. По его словам, позволит держать вопрос ценообразования под контролем также реализация программы Superjet New. Она предполагает, что от иностранных комплектующих станет возможно отказаться почти полностью.

Ранее мы писали, что производители молока предупредили россиян о подорожании продукции осенью. Дело в том, что выросли затраты на производство молока.

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