СМИ: фармкомпании сократили выплаты российским врачам

В 2020 году на эти цели было потрачено 14,3 млрд рублей.

Из-за пандемии коронавируса фармацевтические компании в 2020 году сократили траты на взаимодействие с медицинским сообществом в России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на совместное исследование профильных изданий "Фармацевтический вестник" и "Медицинский вестник".

Так, входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей учатсники рынка в прошлом году потратили 14,3 млрд рублей на эти цели. Годом ранее сумма была выше на 12%.

При этом доход врачей упал с 3,9 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. Речь идет о тех средствах, что платят за продвижение лекарств. Это выступления на встречах и конференциях, написание медицинских текстов, анализ данных и таких услуг, как "передача ценностей".

Кроме того, идут деньги также на гранты медорганизациям и ассоциациям, а также на участие врачей и организаций в исследованиях и разработках.

Предполагается, что снижение расходов на врачей связано с тем, что лекции и конференции ушли в онлайн-формат.

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