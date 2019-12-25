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СМИ: YouTube планирует разрешить пользователям скачивать видео
Сегодня, 16:42
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СМИ: YouTube планирует разрешить пользователям скачивать видео

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Тестирование функции будет проходить до 19 октября.

Видеохостинг YouTube тестирует функцию загрузки видео в браузере на персональном комрьютере. Об этом сообщает портал The Verge.

По информации портала, данная функция будет тестироваться до 19 октября среди пользователей YouTube Premium. Сами загрузки будут доступны, если устройство хотя бы раз было подключено к интернету за последний месяц. Так, у пользователей появится при просмотре видео функция загрузки. 

Ранее мы писали, что Google выпустит доступную подписку YouTube Lite. 

Фото: pixabay 

Теги: youtube, скачивание видео
Категории: Новости России, Лента новостей,

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