СМИ: YouTube планирует разрешить пользователям скачивать видео

Тестирование функции будет проходить до 19 октября.

Видеохостинг YouTube тестирует функцию загрузки видео в браузере на персональном комрьютере. Об этом сообщает портал The Verge.

По информации портала, данная функция будет тестироваться до 19 октября среди пользователей YouTube Premium. Сами загрузки будут доступны, если устройство хотя бы раз было подключено к интернету за последний месяц. Так, у пользователей появится при просмотре видео функция загрузки.

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