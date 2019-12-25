Google выпустит доступную подписку YouTube Lite

Сейчас по подписке предлагается смотреть видео без рекламы, а также есть неограниченный доступ к сервису YouTube Music.

Компани Google приступила к тестированию "облегчённой" подписки для пользователей видеосервиса YouTube — YouTube Premium.Сейчас по подписке пользователи могут смотреть видео без рекламы, имеется неограниченный доступ сервису YouTube Music. Такая подписка стоит 199 рублей.

По новой подписке YouTube Lite пользователи смогут смотреть только видео без рекламы. Стоит она будет дешевле, но точная сумма пока неизвестна.

Отмечается, что сейчас новую подписку тестируют в Бельгии, Дании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Так, в Европе подписка Lite обойдётся пользователям в 6,99 евро, в то время как YouTube Premium стоит 11,99 евро.

Предполагается также введение тарифных планов, с которыми можно будет еще больше сэкономить.

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