В Параде Победы впервые примет участие робототехника

В Москве в День Победы впервые покажут робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9".

В Параде Победы, 9 мая впервые примут участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9". Как сообщает "Интерфакс" технику уже доставили на полигон в Алабино для участия в репетициях Парада Победы на Красной площади.

Стоит отметить, что ранее в Минобороны рассказали, что на параде будут представлены истребители пятого поколения Су-57, боевые машины поддержки танков "Терминатор" и зенитные ракетные комплексы "Тор-М2".

Также отмечается, что в параде будут задействованы 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12000 военнослужащих, об этом заявил главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.