СМИ: В Белгородскую область произошло вторжение украинского спецназа

Журналисты считают, что вооруженная перестрелка на границе с Украиной произошла из-за диверсантов Киева.

СМИ: На территорию Белгородской области произошло вторжение украинского спецназа. Об этом сообщили журналисты eadaily со ссылкой на сообщение источника. В СМИ уточнили, что задачей силовиков было похищение местного жителя, которого в Киеве считают причастным к событиям 2014 года.

Источник рассказал, что в составе группы лиц, которые устроили перестрелку с представителями РФ 4 декабря были сотрудники войск специальных операций. Они принимают участие в диверсиях, а офицеры обучаются вместе с силами НАТО. Известно, что информация о личном составе подразделения засекречена.

В СМИ заявили, что российские пограничники открыли ответный огонь по украинским военным. Во время перестрелки одного диверсанта удалось ликвидировать, еще двое смогли скрыться.

Эксперт назвал провокацией перестрелку на границе России и Украины.

Фото: Pixabay.com