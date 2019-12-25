СМИ: Россия поставила условие для выдачи визы Виктории Нуланд

Заместитель госсекретаря США может посетить Россию уже в октябре.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд может приехать в Россию уже октябре, однако для этого Вашингтон должен сделать встречный шаг. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По информации собеседника СМИ, речь идет об отмене ограничений для дипломатов РФ, в частности для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константина Воронцова. Он лишен визы с 2019 года.

Кроме Воронцова разрешение на въезд не смогли получить 13 человек, включая дипломатов и представителей Министерства обороны РФ и государственной корпорации "Роскосмос".

Ранее в Мали опровергли сообщения об обсуждении присутствия в стране ЧВК "Вагнер".

Фото: state.gov