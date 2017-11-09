В четверг, 9 ноября на Удмуртской улице в Ижевске обрушилась часть девятиэтажки. В результате жуткого инцидента погибли три человека, в том числе и ребенок. Об этом пишет "Фонтанка".
Четверо человек пострадали в результате ЧП в доме №261 на Удмуртской. Два подростка, а также пожилая женщина были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Пострадал и сотрудник МЧС, который проводил спасательные работы.
Тела двух погибших доставлены в бюро медицинских экспертиз.
Глава региона Александр Бречалов заверил, что в ближайшее время будет организован график, по которому жители каждого этажа смогут с сопровождением зайти в свои квартиры и забрать все необходимое.
В своём Twitter Бречалов написал, что всем, кто утратил личные документы, получат их восстановленными в течении одного-двух дней.Работы по ликвидации последствий обрушения подъезда многоквартирного дома продолжаются.
СМИ: Под завалами дома в Ижевске погибли трое, в том числе ребенок
Обрушение части девятиэтажки на Удмуртской улице в Ижевске 9 ноября обернулось гибелью троих человек, в том числе ребенка. Об этом сообщают местные СМИ.
В четверг, 9 ноября на Удмуртской улице в Ижевске обрушилась часть девятиэтажки. В результате жуткого инцидента погибли три человека, в том числе и ребенок. Об этом пишет "Фонтанка".