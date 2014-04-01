СМИ: Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из ЕС

Роберто Сперанца может подписать документ уже 30 марта.

СМИ: Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из Евросоюза. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства ANSA. Они уточнили, что министр здравоохранения Роберто Сперанца в течение дня подпишет соответствующий документ.

В издании подчеркнули, что прибывающие на территорию страны по истечению пятидневного срока карантина будут обязаны сдать повторный тест на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

Напомним, что двухнедельный карантин предусмотрен для всех путешественников из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. На данный момент посетить страну можно только при необходимости лечения, учебы или из-за работы. Туризм по Италии формально запрещен, как и передвижение граждан внутри страны. Ряд стран находится в "черном списке" из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Оттуда приехать в Италию невозможно.

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