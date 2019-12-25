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Италия попросила отменить запрет на ввоз пармезана в Россию
Сегодня, 12:18
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phil_k

Италия попросила отменить запрет на ввоз пармезана в Россию

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Посол Италии призвал скорректировать список санкционных продуктов.

Посол Италии Паскуале Терраччано призвал исправить "техническую ошибку", из-за которой пармезан оказался в списке продуктов, на ввоз которых Россия ввела эмбарго, сообщил он интервью Forbes.

Терраччано заявил, что это стало бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на различные трудности в отношениях. Посол отметил, что исключение пармезана из списка не говорит о просьбе Италии отменить контрсанкции со стороны России. 

Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы.

Посол Италии Паскуале Терраччан для  Forbes

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции Канады против России незаконными.

Фото: pixabay.com

Теги: италия, пармезан, санкции, сыр, эмбарго
Категории: Новости России, Лента новостей,

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