Посол Италии призвал скорректировать список санкционных продуктов.

Посол Италии Паскуале Терраччано призвал исправить "техническую ошибку", из-за которой пармезан оказался в списке продуктов, на ввоз которых Россия ввела эмбарго, сообщил он интервью Forbes.

Терраччано заявил, что это стало бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на различные трудности в отношениях. Посол отметил, что исключение пармезана из списка не говорит о просьбе Италии отменить контрсанкции со стороны России.

Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Посол Италии Паскуале Терраччан для Forbes

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции Канады против России незаконными.

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