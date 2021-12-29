СМИ: Германия призвала исключить энергосектор РФ из санкций из-за Украины

С этой позицией согласились и в других западноевропейских странах.

Германия призвала Соединенные Штаты и Евросоюз не вводить энергетические санкции в отношении России в случае ее "вторжения на Украину", пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Это обусловлено тем, что Берлин обеспокоен срывом поставок газа в Европу, если такие экономические ограничения против РФ все-таки будут применены. С данной позицией согласились и в других западноевропейских странах, отметил собеседник СМИ.

Другой источник агентства заявил, что исключение для энергетического сектора, возможно, войдет в окончательно согласованный с Вашингтоном пакет санкций, однако оно не коснется проекта "Северный поток – 2".

По предварительной информации, германский пакет санкций включает в себя запреты на поездки и операции для некоторых банков, замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в РФ, а также ограничение импорта из России некоторых металлов и химикатов и другие.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг ранее заявил о том, что Европейский союз готовит новые санкции против России, однако они не будут касаться газового сектора и "Северного потока – 2", так как Европа зависит в энергетическом плане от РФ.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не исключает введения экономических ограничений против президента РФ Владимира Путина из-за Украины.

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