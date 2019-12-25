СМИ: Евросоюз разрешит въезд вакцинированным туристам

Приезжающие должны быть привиты вакцинами, одобренными EMA.

Страны ЕС договорились о разрешении въезда на территорию сообщества привитым от COVID-19 иностранным туристам. Об этом информирует издание Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Сообщается, что туристы обязательно должны быть привиты теми вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Однако их точный перечень пока не опубликован.

Послы стран ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов на территорию Евросоюза из третьих стран. из сообщения источника издания

По словам источника AFP, соответствующая тема может стать одной из главных на саммите глав стран и правительств ЕС, который состоится 25 мая.

Ранее глава МИД Германии заявил, что Евросоюз готов к диалогу с Россией.

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