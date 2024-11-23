СМИ: ЦАХАЛ нанес авиаудар по центру Бейрута

На Ближнем Востоке Израиль совершил воздушный удар по столице Ливана.

Израильские Военно-воздушные силы утром в субботу, 23 ноября, совершили ракетный удар по жилому зданию, расположенному в районе Баста в центре Бейрута. Соответствующей информацией с аудиторией поделился ближневосточный телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента в Ливане.

Налет сил израильской оккупации на жилое здание в районе Баста в столичном городе Бейрут. публикация от Al Mayadeen в соцсетях

Позже пресс-служба министерства по здравоохранению ливана уведомила граждан о том, что в результате атаки со стороны армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) жертвами стали не менее четырех местных жителей. Также еще 23 человека получили ранения. Представители телеканала Al Manar добавили, что в ночь в субботу израильская боевая авиация совершила серию ударов по южному пригороду Бейрута. Атаке подверглись районы города под названием Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях.

Венгрия не будет соблюдать решение МУС об аресте Нетаньяху.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье