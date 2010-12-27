"Адмиралтейские верфи" возьмутся за строительство платформы для изучения арктических льдов

"Адмиралтейским верфям" может достаться проект на строительство платформы для исследования Арктики.

В Санкт-Петербурге планируется строительство гидрометеообсерватория для Росгидромета. По некоторым данным плавучая система уже внесена в объ­е­ди­нён­ную су­дост­ро­и­тель­ную корпорацию "Адмиралтейские верфи".

Известно, что создание специального судна рассчитано для изучения ледостойкой самодвижущейся платформы "Северной полюс", которая находится в Арктике. Для осуществления проекта понадобится 7 млрд. рублей только на ближайшие два года. Государство готово выделить на строительство необходимую сумму. В данном исследовании с помощью платформы удастся более точно узнать стабильное место для дрейфующей станции. В настоящее время ученым сделать это не удается из-за глобального потепления.

С помощью подобных станций изучают морской лед, экологию и атмосферу в Арктике. Кроме того, с помощью полученных результатов удается прогнозировать погоду, обеспечить задачи ВМФ и авиации. А построенная платформа сможет следовать без помощи ледокола. Более того, запас топлива судна рассчитан на 2-3 года.

Напомним, "Адмиралтейские верфи" - одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга. Входит в состав "Объединённой судостроительной корпорации".