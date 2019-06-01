СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в Дзержинске

СК проведет расследование инцидента по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Следственный Комитет Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту взрывов на заводе в городе Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК сообщили, что на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. После того, как спасатели завершат работу, сотрудники комитета приступят к осмотру места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов),

- сообщили в СК

Напомним, что 1 июня в цеху по производству тротила на заводе "Кристалл" прогремело несколько взрывов. Очевидцам удалось снять ЧП на видео. По информации властей в ЧП пострадало минимум 27 человек. По предварительной информации ЧП случилось из-за нарушения технологического процесса в цехе по изготовлению взрывчатого вещества

После взрывов местные жители стали организовываться для помощи пострадавшим от взрывной волны.

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